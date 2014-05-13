Одеська залізниця посилює боротьбу із «зайцями»

Одеська залізниця (ОЗ) з метою підвищення рівня прибутковості від перевезень пасажирів у приміському сполученні, посилює контроль за оплатою проїзду в приміських поїздах, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, з 12 травня поточного року Одеська залізниця проведе місячник контролю за порядком оформлення проїзних документів, з цією метою були розроблені та затверджені графіки проведення рейдів у приміських поїздах.

Згідно з повідомленням, протягом місяця працівники посадкових бригад Одеської залізниці посилять контроль за недопущенням до посадки в поїзди пасажирів без проїзних документів, будуть вилучати підроблені посвідчення, недійсні абонементні квитки і квитки вихідного дня, а також перевіряти відповідність вартості придбаних пасажирами квитків фактичній дальності поїздки.

"Особлива увага буде приділена пасажирам пільгових категорій, зокрема, студентам, дітям віком від 6 до 14 років", - підкреслили в прес-службі.

У зв'язку з цим, Одеська магістраль організувала оповіщення пасажирів про проведення цього місячника за допомогою оголошень і повідомлень по гучномовному зв'язку на вокзалах і станціях.

"Одеська залізниця нагадує пасажирам про особисту відповідальність за безквитковий проїзд. Обов'язково треба зберігати квиток до закінчення поїздки приміським поїздом і пред'являти його за вимогою осіб, які здійснюють контроль. В іншому випадку пасажиру доведеться платити за проїзд вдруге", - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, збитки Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») від пасажирських перевезень у 2013 році склали понад 6,6 млрд грн, у тому числі в приміському сполученні - 3,5 млрд грн.

Заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.

