Пункт пропуску "Ізваріне" Луганської області досі не працює - Міндоходів

Пункт пропуску "Ізварине" Луганської області досі не працює через напад, скоєний напередодні групою невідомих осіб, які закидали митний пост горючою сумішшю, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів.

Разом з тим, за даними міністерства, інформація про припинення роботи пункту пропуску "Гоптівка-Нехотєєвка" Харківської митниці, поширена деякими ЗМІ, не відповідає дійсності.

"Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Гоптівка-Нехотєєвка" працював і продовжує працювати у штатному режимі", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, 12 травня станом на 15.00 у пункті пропуску через митний кордон України було пропущено понад 2 тис. одиниць транспортних засобів.

Як повідомляв УНІАН, напад на пункт пропуску "Ізварине" було здійснено 8 травня о 18.15 вечора. Група невстановлених осіб напала з наміром заволодіти зброєю прикордонного загону. Митний пост закидали горючою сумішшю. Через пожежу чергова зміна пункту пропуску разом з прикордонниками відступили на нейтральну смугу.

Нападники увійшли в будівлю і пошкодили серверне та кабельне обладнання. Працівники митного посту не постраждали, однак пропуск товарів і транспортних засобів через пункт пропуску "Ізварине" тимчасово не здійснюється.