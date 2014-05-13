"Укрзалізниця" хоче 15 травня повернути ще один Hyundai на маршрут Київ - Дніпропетровськ

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує 15 травня випустити у рейс за маршрутом Київ - Дніпропетровськ ще один модернізований швидкісний потяг категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem – третій з 10 наявних потягів, які були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з виявленням технічних несправностей, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, денний потяг "Інтерсіті+" №166/165 сполученням Київ - Дніпропетровськ відправлятиметься з 15 травня зі станції Київ-Пасажирський згідно з діючим графіком о 17:40 і прибуватиме до Дніпропетровська о 23:02. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 7:18 і прибуватиме на станцію призначення о 12:59.

"Модернізація решти семи електропоїздів виробництва Hyundai Rotem активно триває. Пересувний склад повертатиметься на маршрути поступово, про що буде повідомлено додатково", - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» 29 квітня після модернізації випустила в рейс за маршрутом Київ - Харків швидкісний потяг категорії "Інтерсіті+" - перший з 10 наявних потягів, 6 травня - повернула ще один потяг на маршрут Дарниця – Київ – Львів. Модернізацію решти восьми електропоїздів планується завершити до кінця липня 2014 року.

Нyundai Rotem спільно з УЗШК з метою безпеки пасажирів вирішили з 12 лютого тимчасово припинити експлуатацію усіх десяти потягів «Інтерсіті+» у зв'язку з виявленням під час чергового технічного огляду тріщин у конструкції потягів.

Пізніше «Укрзалізниця» заявила, що не допускала порушень правил експлуатації швидкісних потягів категорії "Інтерсіті+".

Пересувний склад Нyundai за маршрутом Київ – Харків було замінений на двосистемні потяги Skoda і потяги локомотивної тяги "Україна-2" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, а на інших напрямках – на потяги з локомотивною тягою, сформовані з СВ і купейних вагонів.

У березні Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження стосовно УЗШК за фактом несправностей і неліцензованого використання швидкісних електропоїздів Hyundai. У свою чергу, УЗШК спростувала ці звинувачення, заявивши, що має необхідну ліцензію для здійснення пасажирських перевезень у даних потягах.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати на залізницях України 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.

Оператором швидкісних потягів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створене відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.