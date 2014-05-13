"Укрзалізниця" влітку може призначити додаткові поїзди на південь

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з метою задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом на час літнього сезону планує призначити додаткові поїзди в південному напрямку, зокрема, до Приазов'я, Херсона, Миколаєва й Одеси, повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці" з посиланням на заступника генерального директора відомства Віталія Жураківського.

Зокрема, "Укрзалізниця" розглядає можливість призначення щоденних сезонних поїздів № 282/281 за маршрутом Київ - Генічеськ № 298/297 сполученням Київ - Херсон і двогрупного поїзда №472/552-551/471 за маршрутом Дніпропетровськ, Кривий Ріг - Бердянськ.

У разі потреби відомство може призначити додаткові поїзди №452/451 за маршрутом Миколаїв - Донецьк № 256/255 сполученням Львів - Херсон № 287/288 за маршрутом Київ - Одеса. На комерційних умовах також може бути призначений спеціальний поїзд №901/902 сполученням Київ - Ізмаїл.

«Також планується збільшити періодичність курсування поїзда №227/228 Київ - Бердянськ на щоденне, замість через день", - цитує прес-служба Жураківського.

За даними прес-служби, в новому графіку руху на 2014-2015 роки, який буде введено в дію з 1 червня цього року, розроблено графік для призначення 259 пар поїздів, із них 169 пар цілорічних поїздів, 32 пари поїздів призначенням у літній період.

"Також, за необхідності в період збільшення пасажиропотоку в літній період є можливість для призначення ще 58 пар поїздів за вказівкою", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила на період травневих свят 15 додаткових поїздів і додаткові рейси двох цілорічних поїздів.

На всі поїзди було зменшено термін реалізації попереднього продажу квитків із 45 до 30 діб до передбачуваної дати відправлення поїзда.

Після узгодження графіка руху із залізничними адміністраціями сусідніх країн "Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на поїзди, що відправляються в рейс із 27 травня, за винятком поїздів на анексований Росією Кримський півострів.