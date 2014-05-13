МАУ пояснила зростання цін на авіаквитки по Україні різкою девальвацією гривні

Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, значна частина витрат авіаперевізників обчислюється в доларах США. Зокрема, компанія розраховується валютою за оренду повітряних суден західного виробництва, за авіаційне пальне, за проліт територією і обслуговування аеропорту. При цьому пасажири оплачують авіаквитки в національній валюті за офіційним курсом на день їх придбання, і різкий стрибок курсу долара призвів до підвищення вартості квитків у гривневому еквіваленті.

У повідомленні зазначається, що, за даними Асоціації європейських авіакомпаній, членом якої МАУ є з 2008 року, середні тарифні ставки на внутрішніх рейсах МАУ на 9% нижче, ніж на рейсах європейських авіаперевізників у межах Європи.

У авіакомпанії вважають, що для зниження цін на внутрішні авіаперельоти держава повинна обмежити рентабельність монополістів, а саме – аеропортів, хендлінгових і кейтерінгових операторів, постачальників пального і послуг аеронавігації. Також необхідно створити умови для справедливого перерозподілу витрат між усіма учасниками логістичного ланцюжка авіаперевезень і підвищити фактичну купівельну спроможність населення, наголошується в повідомленні.

"Ми підтверджуємо, що, незважаючи на дуже складну політичну і економічну ситуацію, МАУ виконує свої зобов'язання перед пасажирами внутрішніх рейсів в повному обсязі", - цитує прес-служба МАУ корпоративного прес-секретаря авіакомпанії Євгенію Сацьку.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» за підсумками 2013 року збільшила пасажиропотік на 64% - до 4,6 млн пасажирів, дещо перевищивши первинний план зростання пасажироперевезень на 2013 рік у 60%.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) – одна із провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Флот компанії налічує 40 літаків.