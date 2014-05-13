МАУ пояснила зростання цін на авіаквитки по Україні різкою девальвацією гривні
Найбільший національний авіаперевізник авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) пояснює підвищення цін на внутрішні авіаперевезення різким стрибком валютного курсу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, значна частина витрат авіаперевізників обчислюється в доларах США. Зокрема, компанія розраховується валютою за оренду повітряних суден західного виробництва, за авіаційне пальне, за проліт територією і обслуговування аеропорту. При цьому пасажири оплачують авіаквитки в національній валюті за офіційним курсом на день їх придбання, і різкий стрибок курсу долара призвів до підвищення вартості квитків у гривневому еквіваленті.
У повідомленні зазначається, що, за даними Асоціації європейських авіакомпаній, членом якої МАУ є з 2008 року, середні тарифні ставки на внутрішніх рейсах МАУ на 9% нижче, ніж на рейсах європейських авіаперевізників у межах Європи.
У авіакомпанії вважають, що для зниження цін на внутрішні авіаперельоти держава повинна обмежити рентабельність монополістів, а саме – аеропортів, хендлінгових і кейтерінгових операторів, постачальників пального і послуг аеронавігації. Також необхідно створити умови для справедливого перерозподілу витрат між усіма учасниками логістичного ланцюжка авіаперевезень і підвищити фактичну купівельну спроможність населення, наголошується в повідомленні.
"Ми підтверджуємо, що, незважаючи на дуже складну політичну і економічну ситуацію, МАУ виконує свої зобов'язання перед пасажирами внутрішніх рейсів в повному обсязі", - цитує прес-служба МАУ корпоративного прес-секретаря авіакомпанії Євгенію Сацьку.
Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» за підсумками 2013 року збільшила пасажиропотік на 64% - до 4,6 млн пасажирів, дещо перевищивши первинний план зростання пасажироперевезень на 2013 рік у 60%.
Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) – одна із провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Флот компанії налічує 40 літаків.