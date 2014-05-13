Невиробничий травматизм на Донецькій залізниці скоротився на третину

Зокрема, за вказаний період ДЗ зафіксувала 16 випадків травм зі смертельним наслідком, що на 7 випадків менше показника 2013 року.

Серед травмованих у січні-квітні поточного року 4 дитини, один випадок зі смертельним результатом.

Для запобігання випадкам травмування людей на шляхах та на об'єктах магістралі працівники воєнізованої охорони спільно з транспортною міліцією проводять планові перевірки на станціях і перегонах. Так, за звітний період працівники Донецької залізниці затримали 74 людини за ходіння по коліях у невстановлених місцях, із них 66 були оштрафовані на суму 2,2 тис. грн.

Прес-служба нагадує, що переходити колію можна тільки у встановлених місцях, користуючись при цьому пішохідними мостами, тунелями та переїздами. На станціях, де мостів і тунелів немає, громадяни повинні переходити колії по настилах, попередньо переконавшись у відсутності потягу або локомотиву.

Як повідомляв УНІАН, на станціях та перегонах Донецької залізниці у 2013 році через порушення правил безпеки на залізничному транспорті рівень невиробничого травматизму збільшився порівняно з 2012 роком на 26,7% - до 133 випадків.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту. Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажних перевезень залізниць України.