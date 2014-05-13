"Укрзалізниця" буде вчасно платити зарплати, незважаючи на зміну банку

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), яка нещодавно змінила обслуговуючий банк з комерційного "Експрес-банку" на державний "Ощадбанк", заявляє, що дані зміни не призведуть до затримок з виплати заробітної плати для працівників залізничної галузі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці" з посиланням на заступника генерального директора відомства Віталія Жураківського.

"Перехід на обслуговування за зарплатним проектом в «Ощадбанк» не вплине на терміни виплати заробітної плати працівникам, тобто заробітну плату залізничники отримають вчасно", - сказано в повідомленні з посиланням на Жураківського.

Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" з метою захисту фінансових коштів підприємств залізничної галузі в умовах нестабільної ситуації на фінансовому ринку країни, а також з метою оптимізації витрат, веде роботу з переведення зарплатного проекту підприємств залізничного транспорту на обслуговування у державному банку, в ході якої опрацьовуються умови договорів і тарифи на обслуговування працівників.

Так, у даний час Одеська та Південно-Західна залізниці вже перейшли на обслуговування в "Ощадбанку".

Зокрема, за обслуговування зарплатного проекту державний банк ввів нульову комісію, що дозволить підприємствам економити кошти.

"Для обслуговування працівників залізничного транспорту за реалізацією зарплатного проекту випускаються картки MasterCard Debit, які приймаються до обслуговування без комісії у всіх банкоматах банків, що обслуговують картки міжнародної платіжної системи MasterCard", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня "Укрзалізниця" повідомила про перехід на повне комплексне обслуговування в державному "Ощадбанку". У зв'язку з цим було створенао робочу групу фахівців "Укрзалізниці", "Ощадбанку" і комерційного "Експрес-банку", який раніше надавав банківські послуги відомству.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученні та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року, і на сьогоднішній день він входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.