"Укравтодор" підрахував, скільки ям на українських дорогах

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») виявило понад 3 млн. кв. м ям на дорогах України загального користування.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, працівники "Укравтодору" разом із співробітниками Державтоінспекції України, "Укрзалізниці" і «Укртрансінспекції» провели весняний огляд автодоріг загального користування для оцінки стану дорожньої мережі після зимового періоду і підготовки її до експлуатаційного утримання в 2014 році. Під час огляду фахівці спеціальної комісії оцінювали стан покриття проїжджої частини, узбіч доріг, смуг водовідведення, придорожніх територій, тротуарів, автопавільйонів, технічних засобів організації дорожнього руху і зовнішнього освітлення.

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У повідомленні сказано, що перевіряючі зафіксували найбільш аварійний стан доріг в Одеській області, де площа ямковості на дорогах становить 680 тис. кв. м. У Львівській області виявлено близько 360 тис. кв. м ямковості на дорогах, а в Івано-Франківській і Донецькій областях цей показник становить 250-270 тис. кв. м.

Крім того, в ході перевірки фахівці комісії виявили близько 56 тис. км доріг, яким необхідне оновлення дорожньої розмітки, 20 тис. км доріг з необхідністю ліквідації стихійних звалищ і 15 тис. км доріг з необхідністю вирубки порослі.

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За даними прес-служби, уряд вже спрямував значну частину фінансових ресурсів на ліквідацію деформацій дорожнього покриття.

"Всі виявлені дефекти планується ліквідувати до кінця року", - зазначила прес-служба "Укравтодору".

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Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України (“Укравтодор”) у 2014 році має намір спрямувати на ремонт доріг 3 млрд грн.