Південна залізниця збільшила навантаження

Південна залізниця (ПЗ) у квітні 2014 року збільшила навантаження у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 6,4% - до 2,41 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, середньодобове навантаження за вказаний період склало 80,15 тис. тонн (1249 вагонів).

За даними прес-служби, основними видами вантажів, які Південна залізниця навантажила в квітні, були залізна руда - 934,4 тис. тонн, зернові вантажі - 456,4 тис. тонн, будівельні вантажі - 433 тис. тонн.

Південна залізниця відзначає зростання обсягів навантаження продовольчих товарів порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 109% - до понад 52 тис. тонн, що також перевищує план на 74%.

Як повідомляв УНІАН, Південна залізниця в січні-березні 2014 року збільшила навантаження у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 8,4% - до 7,7 млн тонн.

Обсяг вантажів, відвантажених і перевезених Південною залізницею в 2013 році, скоротився порівняно з 2012 роком на 5,6% - до 29,82 млн тонн.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить більше 3000 км., розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць залізниці визначає її важливе транзитне значення. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.

