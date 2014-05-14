Залізниці України збільшили перевезення зернових

Залізниці України в січні-квітні 2014 року збільшили перевезення зернових вантажів (зерна, шроту, насіння, макухи та ін.) порівняно з аналогічним періодом минулого року на 27,9% - до 9,6 млн тонн, задіявши в перевезеннях 152,7 тис. вагонів-зерновозів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, залізниці країни за вказаний період відправили на експорт 7,7 млн тонн зернових вантажів, що майже на 2 млн тонн більше ніж за аналогічний період 2013 року, а на внутрішній ринок - 700,7 тис. тонн.

Згідно з повідомленням, щодобове навантаження склало 70 тис. тонн зерна або 1 094 спеціалізованих вагони.

За даними прес-служби, робочий парк вагонів-зерновозів, щодоби задіяних у перевезеннях зернових, у квітні 2014 року склав 12750 одиниць, зокрема, такої кількості зерновозів достатньо для перевезення 40 млн тонн зернових вантажів.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-березні 2014 року завантажили 102 млн тонн вантажів, що на 1,1% більше ніж за аналогічний період 2013 року.

У 2013 році «Укрзалізниця» скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн, перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

