В Україні створять електронну базу проданих полісів ОСЦВА

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) планує до осені створити електронну базу проданих полісів обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласників (ОСЦВА).

Про це повідомила в своєму блозі генеральний директор МТСБУ Наталія Гудима.

«До осені 2014 року ми маємо намір перейти на 100% внесення всіма страховими компаніями інформації про продані поліси ОСЦВА до центральної бази даних МТСБУ в момент укладення договору», - написала Гудима.

За її словами, для цього буде розроблено інформаційну підсистему, аналогічну підсистемі Green Card online, яка забезпечує внесення до центральної бази даних про продані поліси «Зелена карта» до того, як поліс буде віддано страхувальнику.

Гудима зазначила, що створення такої системи дозволить у майбутньому перейти на повністю електронну систему продажу електронних полісів ОСЦВА, яка дозволить застрахуватися в режимі онлайн за кілька хвилин.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Ліги страхових організацій України, страхові компанії з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту (ОСЦВА) у 2013 році виплатили постраждалим у ДТП понад 1 млрд грн, що на 4% більше, ніж у 2012 році.

