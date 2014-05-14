Одеська залізниця планує відновити з 21 травня сполучення на ділянці Одеса-Березине

Одеська залізниця (ОЗ) планує з 21 травня 2014 року відновити залізничне сполучення з населеним пунктом Березине, де у вересні 2013 року на ділянці Одеса-Березине в результаті сильних опадів стався розмив залізничного полотна, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, в даний час залізничники відновлюють колії на перегоні Арциз-Березине, де вже замінили 400 погонних метрів рейок, 2,54 тис. залізобетонних шпал на коліях Р-50 та ще 536 дерев'яних шпал на рейках Р-43. Також колійники провели роботи з виправки 4,45 км шляху із 5,6 км запланованих, а також облаштували три посадочні платформи. Завершити колійні роботи Одеська залізниця планує до 20 травня.

У прес-службі нагадали, що у вересні минулого року в результаті сильних опадів у кількох місцях ділянки Одеса-Березине було розмито залізничне полотно. Цією дільницею курсуватиме причіпний вагон Одеса-Березине пасажирського поїзда №686 Одеса-Ізмаїл, проте вже з 21 травня цей причіпний вагон буде знову курсувати у складі цього поїзда.

Крім того, з 12 по 29 травня колійники Одеської залізниці проводять ремонт 10 км колії на перегоні Корсунь-Городище Шевченківської дирекції залізничних перевезень, де задіяні п'ять колійних машинних станцій Знам'янка, Снігурівка, Вапнярка, Цвіткове, Усатово і Вознесенськ.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.