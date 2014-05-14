Продажі електромобілів у світі за рік подвоїлися

Світові продажі електромобілів у 2013 році збільшилися порівняно з 2012 роком удвічі - до 200 тис. штук, йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

В Україні продажі електромобілів не мають масового характеру, на вітчизняних автошляхах їздять лише кілька сотень автомобілів з електричним двигуном.

Як повідомляє прес-служба асоціації, некомерційна організація "Міжнародна рада з екологічно чистого транспорту" (ICCT) провела масштабне дослідження, в ході якого виявила залежність частки продажів електромобілів від податкових пільг у регіоні.

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Так, за даними дослідження ICCT, Норвегія у 2013 порівняно з 2012 роком подвоїла частку продаваних електромобілів до 6%, а Нідерланди збільшили частку продажів автомобілів на електричній тязі з 1% до 5,6%.

"Норвегія і Нідерланди є хорошими прикладами ринків, де високий рівень податкових пільг безпосередньо призводить до високих цифр продажів електромобілів", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначає, що пільги, які забезпечує голландський уряд у вигляді повного звільнення від реєстраційних та щорічних податків на транспортні засоби для гібридних автомобілів із підзарядкою, станволять близько трьох чвертей базової ціни електромобіля.

Як повідомляв УНІАН, у квітні народний депутат Геннадій Ткачук пропонував Верховній Раді встановити нульову ставку ввізного мита на транспортні засоби з електричними двигунами, що імпортуються в Україну.

У грудні 2013 року Рада Євразійської економічної комісії (ЄЕК, наднаціональний орган Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану) прийняв рішення тимчасово встановити нульову ставку ввізного мита на електромобілі з 1 лютого 2014 року по 31 грудня 2015 року включно.