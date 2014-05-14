Вантажні поїзди на сході України курсують у штатному режимі - "Укрзалізниця"

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») заявляє про безперебійне курсування вантажних поїздів на сході України, де наразі триває озброєний конфлікт між сепаратистами й українськими силовиками, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Що стосується руху вантажних поїздів у східному регіоні, то він забезпечується в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Разом із тим, в прес-службі уточнили, що у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху поїздів на двох ділянках Донецької залізниці, 17 пар пасажирських поїздів як і раніше продовжують курсувати за зміненим маршрутом через ділянку Лозова - Павлоград - Красноармійськ.

Зокрема, станом на 13 травня Донецька і Південна залізниці скасували 36 приміських поїздів, зокрема Донецька магістраль скасувала 32 приміських поїзди, Південна – 4 електропоїзди підвищеного комфорту. Також обмежено маршрут проходження 14 приміських поїздів, із них Південна магістраль обмежила маршрут 10 поїздів, Донецька - 4, а ще 5 поїздів змінили маршрут проходження.

"Зазначаємо, що очікуваним наслідком скасування поїздів, зміни їх маршрутів і зменшення пасажиропотоку є зниження прибутковості залізниць", - підкреслюється в повідомленні.

Як нагадали в прес-службі, «Укрзалізниця» обіцяє в повному обсязі відшкодувати вартість проїзних документів на 17 пар поїздів, що курсують у східному напрямку за зміненим маршрутом, в обхід Слов'янська і Краматорська, у випадку якщо поїзд не слідує через станцію, до якої пасажир придбав квиток.

Разом із тим, у випадку якщо пасажир придбав квиток до станції, через яку поїзд курсує, проїзний документ повертається на загальних підставах відповідно до правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу й пошти залізничним транспортом України.

Повернення посадочних документів, оформлених через інтернет, і електронних проїзних документів здійснюється лише в квиткових касах, а надалі продаж квитків на вказані поїзди зі станцій, які вони не проходитимуть, скасовано до введення нового графіка руху.

Крім того, в "Укрзалізниці" стурбовані зростанням випадків пошкоджень і розкрадань сторонніми особами технічних засобів сигналізації, централізації, блокування (СЦБ) і зв'язку на Донецькій магістралі, які забезпечують безпеку руху поїздів не лише на ДЗ, але й на залізницях України в цілому. Так, за 4 місяці цього року ДЗ було завдано матеріальних збитків із урахуванням суми відновлення в розмірі 262,27 тис. грн.

"Проблемою для колійного господарства залишаються випадки несанкціонованого втручання в діяльність залізниць України шляхом пошкодження й розкрадання матеріалів верхньої будови колій, що призводить до збоїв в русі поїздів, загрожує життю людей та збереженню вантажів, що перевозяться", - підкреслили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня озброєні особи почали захоплювати адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

2 травня "Укрзалізниця" змінила маршрут курсування 17 пар пасажирських поїздів, що проходили через Краматорськ і Слов'янськ, у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху поїздів терористами на перегонах Слов'янськ - Шпичкине і Красний Лиман - Форпостна. Крім того, 28 поїздів було скасовано.

3 травня 48 приміських поїздів змінили маршрути проходження, зокрема 29 поїздів було скасовано. 4 травня з 52 приміських поїздів було скасовано 33 поїзди і 19 поїздів змінили маршрути проходження. 5 травня з 52 приміських поїздів 34 поїзди було скасовано і 18 поїздів змінили маршрути курсування. 6 травня Донецька залізниця скасувала 29 приміських поїздів, Південна магістраль скасувала 4 поїзди. Також відомство обмежило маршрути 9 приміських поїздів по Донецькій магістралі й 10 - по Південній залізниці.