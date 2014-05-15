Нелегітимна влада Криму планує поступово знищити порти Феодосії та Євпаторії

Про це заявив один з ватажків окупаційної влади Криму, віце-прем'єр нелегітимного уряду Рустам Теміргалієв на своїй сторінці у Facebook.

Знищення портів має відбутися в рамках плану з територіальної перебудови Криму.

Читайте такожКількість туристів у Криму впала у 2,5 рази порівняно з минулим роком - "міністр""Наведу деякі цікаві деталі транспортної частини проекту: порти Феодосії та Євпаторії, розташовані в межах міста, поступово припинять своє існування; Сімферополь і Феодосію отримають додаткові кільцеві дороги; Сімферополь і Керч будуть з'єднані прямою залізницею (зараз через Джанкой); планується будівництво сучасної траси Ялта - Алушта - Феодосія; новий термінал аеропорту Сімферополь буде з'єднаний з містом залізничним "аероекспресом"... Розробкою проекту займався інститут, який проектував олімпійський Сочі", - написав Теміргалієв.

Заінтриговані користувачі Facebook вже питають у Теміргалієва, чи буде будуватися метро в Алушті.

Довідка УНІАН. На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Порти анексованого Росією Кримського півострова – Керченський, Севастопольський, Феодосійський, Ялтинський і Євпаторійський.

Нелегітимна Верховна рада Криму наприкінці березня «націоналізувала» українське держпідприємство «Керченська поромна переправа» і морські порти в Керчі, Феодосії, Євпаторії і Ялті, створивши на їх базі держпідприємство "Кримські морські порти".

Крім того, в Республіці Крим було створено держпідприємство "Кримський морський транспорт", якому було передано майно "націоналізованих" Керченського, Феодосійського, Ялтинського і Євпаторійського філіалів держпідприємства "Адміністрація морських портів України", Керченської районної держустанови "Держгідрографія", Керченського державного морського технологічного університету.

Феодосійський морський торговий порт може переробляти до 40 найменувань різних вантажів, його територія становить 13,44 га. У порту два вантажні райони: один призначений для перевантаження сухих вантажів, інший – нафти і нафтопродуктів.

Держпідприємство «Євпаторійський морський торговий порт» здійснює вантажні і морські пасажирські перевезення. У порту діє морська поромна переправа (РО-РО) на лінії Євпаторія – Зонгулдак (Туреччина).

Крім того, Євпаторійський морський торговий порт є єдиним державним підприємством на Кримському півострові, яке займається видобутком піску на природному родовищі озера Донузлав. Частка порту у видобутку піску в Криму становить близько 40%.