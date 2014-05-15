Дитячі залізниці ПЗ за свята перевезли майже 8 тис. пасажирів

Дніпропетровська і Запорізька дитячі залізні дороги, що входять до складу Придніпровської магістралі, під час травневих свят перевезли 7780 пасажирів, повідомили УНІАН у прес-службі придніпровської залізниці.

Зокрема, в період із 1 по 10 травня Дніпропетровська залізниця перевезла 2 тис. пасажирів, здійснивши 200 поїздок, тоді як Запорізька дитяча залізниця здійснила 31 рейс і перевезла 5780 пасажирів.

"Першого травня відбулося урочисте відкриття 78-го сезону роботи Дніпропетровської дитячої залізниці. Запорізька дитяча залізниця працює цілий рік, однак кожен новий сезон традиційно розпочинає в день свого заснування - 19 травня. Дніпропетровська дитяча залізниця діє з травня по вересень, а також у період зимових канікул", - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») на початку травня відкрила новий сезон літньої поїзної роботи та навчально-виробничої практики на дитячих залізницях у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Запоріжжі, Рівному та Луцьку.

Щорічно на дитячих залізницях працюють більш ніж 400 гуртків юних залізничників, у яких займаються понад 6,5 тис. школярів.

Довідка УНІАН. Усього в Україні функціонують 8 дитячих залізниць: три на Львівській магістралі, дві на Придніпровській, Донецькій, Південно-Західній та Південній залізницях.

Дніпропетровська дитяча залізниця заснована 6 липня 1936 року. Протяжність її колій становить 2 км. Щорічно перевозить понад 15 тисяч дітей. На залізниці постійно працюють 6 змін із учнів 6-11 класів.

Запорізька дитяча залізниця заснована 19 травня 1972 року і є однією з найбільш розвинених дитячих залізниць України і СНД. Протяжність її колій становить 8,6 км. Тут діє одна станція та сім пасажирських платформ, тунель довжиною 80 м, рухомий склад складається з трьох тепловозів з вагонами і однієї вантажної платформи.