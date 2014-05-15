ПЗ просить прикордонників прискорити роботу контрольних постів на станції Мелітополь

Придніпровська залізниця (ПЗ) з метою запобігання випадкам затримки пасажирських потягів звернулася до Державної прикордонної служби України з проханням прискорити роботу прикордонників на контрольних постах станції Мелітополь, де останнім часом спостерігаються затримки потягів з перевищенням узгодженого терміну зупинки на станції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

"Залізничники просять працівників прикордонної служби забезпечити проведення перевірок пасажирських потягів по станції Мелітополь у чітко встановлений час зупинки потягів, згідно з графіком, і завчасно закінчувати проведення контрольних операцій, до графікового відправлення потягу", - йдеться у зверненні ПЗ до Держприкордонслужби.

За даними прес-служби, загалом за період з 30 березня по 7 травня на станції Мелітополь в обох напрямах зафіксовано 488 випадків затримки потягів у сумі більш як на 216 годин. Зокрема, щодня затримується 26 пасажирських потягів з перевищенням узгодженого терміну зупинки.

"Фактична тривалість прикордонно-митних операцій значно перевищує узгоджену, що унеможливлює дотримання залізницею нормативного графіка руху потягів, створює загрозу безпечним перевезенням", - наголошується у зверненні.

В "Укрзалізниці" констатують, що залізничникам постійно надходять звернення від пасажирів з проханням вплинути на цю ситуацію. Необхідність в удосконаленні роботи контрольних постів на залізничній станції, неухильному дотриманні регламенту проведення прикордонно-митних операцій викликана і введенням в дію нового графіка руху на 2014-2015 роки, зокрема, збільшенням кількості потягів у літній період.

Як зазначають у прес-службі, час огляду транспортних засобів перевищує узгоджений, незважаючи на той факт, що "Укрзалізниця" і Держприкордонслужба заздалегідь погоджували дії із забезпечення пропуску пасажирських потягів сполученням Україна – СНД у кримському напрямі і назад, а також до 20 хвилин збільшили зупинки пасажирських потягів на станції Мелітополь для проведення прикордонно-митних операцій.

Як повідомляв УНІАН, у графіку руху на 2014-2015 роки, який буде введено в дію з 1 червня 2014 року, "Укрзалізниця" з метою проведення огляду потягів прикордонниками передбачила 40-хвилинні зупинки.

На всі потяги було зменшено термін попереднього продажу квитків з 45 до 30 діб до передбачуваної дати відправлення потягу.

Після узгодження графіка руху із залізничними адміністраціями сусідніх країн "Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на потяги, які вирушають у рейс з 27 травня, за винятком потягів у напрямі анексованого Росією Кримського півострова.