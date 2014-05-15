Україна готується ратифікувати конвенцію про підняття затонулих суден

Як зазначають у прес-службі, ратифікація цього документа дозволить врегулювати правовідносини, що стосуються майна, яке затонуло у виключній економічній зоні держави, а також визначити відповідальність судновласника за витрати на встановлення місцезнаходження і підняття затонулого судна.

У прес-службі нагадали, що Королівство Данія стало десятою державою, яка ратифікувала цю конвенцію, і це забезпечить набуття документом чинності за 12 місяців - 14 квітня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня Верховна Рада України ратифікувала Будапештську конвенцію про перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами, що дозволить усунути перешкоди у здійсненні українськими перевізниками міжнародних вантажних перевезень і розширити їх участь в у судноплавстві на європейських річках.

Довідка УНІАН. Найробійська міжнародна конвенція про підняття затонулих суден була підписана 18 травня 2007 року в місті Найробі (Республіка Кенія). Конвенція встановлює єдині міжнародні правила і процедури для забезпечення швидкого і ефективного підняття затонулих суден і сплати компенсації за пов'язані з цим витрати, оскільки невчасне вживання необхідних заходів з підняття суден може становити небезпеку для судноплавства і завдавати шкоди морському середовищу.

Державна інспекція України з безпеки на морському і річковому транспорті (Укрморрічінспекція) була утворена в квітні 2011 року шляхом реорганізації утвореної в грудні 2010 року Держслужби морського і річкового транспорту.

Укрморрічінспекція здійснює державну політику у сфері безпеки на водному транспорті, вносить пропозиції щодо її формування, здійснення державного нагляду і контролю за її дотриманням, а також надає адміністративні послуги у сфері морського і річкового транспорту.