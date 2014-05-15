"Укрзалізниця" хоче купити майже 12 тис. вантажних вагонів за кредити під держгарантії

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це стало відомо за підсумками зустрічі 14 травня глави Міністерства інфраструктури Максима Бурбака і генерального директора "Укрзалізниці" Бориса Остапюка з представниками вітчизняних компаній, що випускають пересувний склад та іншу залізничну техніку й устаткування.

Згідно з повідомленням, Бурбак наголосив, що цього року необхідно купити для залізничної галузі 2800 піввагонів і 2400 зерновозів, а наступного року – 3650 піввагонів і 3000 зерновозів. Крім того, в поточному році кошти планується спрямувати на модернізацію залізничних колій, тепловозів та електровозів, а також на придбання колійної техніки.

Зокрема, як зазначив міністр інфраструктури, на модернізацію та оновлення рухомого складу планується залучити під держгарантії 12,5 млрд грн.

"Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що ці кошти необхідно спрямувати для замовлень на вітчизняні підприємства з локалізацією комплектуючих українського виробництва не менш як 85%. Це дасть змогу завантажити наші заводи, забезпечити людей роботою", - цитує прес-служба міністра.

При цьому Бурбак уточнив, що уряд доручив Міністерству фінансів України пропрацювати питання виділення 1,2 млрд грн з державного бюджету на оновлення пасажирського рухомого складу, з них 400 млн. грн планується спрямувати на закупівлю двох міжрегіональних електропоїздів подвійного живлення виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

У свою чергу, керівники вітчизняних підприємств машинобудування запевнили, що заводи здатні виконати великі обсяги замовлень з використанням комплектуючих саме вітчизняного виробництва.

Також повідомляється, що за дорученням Кабінету міністрів України "Укрзалізниця" внесла свої пропозиції до програми оновлення рухомого складу залізничного транспорту. Зокрема, за рахунок залучених коштів під держгарантії відомство планує модернізувати 334 пасажирських вагони, 88 одиниць електропоїздів і 4 дизель-поїзди.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив про наміри надати в 2014 році більш як 10 млрд грн державних гарантій з бюджету за кредитами, які будуть направлені на проекти з оновлення зношеного рухомого складу «Укрзалізниці», зокрема, шляхом розміщення замовлень на Крюківському вагонобудівному заводі (КВБЗ).

«Укрзалізниця» вже підготувала пропозиції в Кабінет міністрів щодо розміщення на КВБЗ замовлень на виготовлення в поточному році 50 пасажирських вагонів на суму близько 725 млн. грн і 15 дизель-поїздів на суму більше 900 млн. грн за рахунок іноземних запозичень під державні гарантії.

Довідка УНІАН. Оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» передбачено Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, розробленою урядом за дорученням президента України.

Зношеність пасажирського рухомого складу, задіяного в нічних перевезеннях, становить 85,8%. Більш як 3,6 тис. вагонів (51,7%) вже вичерпали термін експлуатації - 28 років і експлуатуються понад нормативний термін. Щорічно парк пасажирських вагонів зменшується в середньому на 200 одиниць (фізичний знос).

Знос приміського рухомого складу залізниць України становить: електропоїздів - 80,3%, дизель-поїздів - 93,1%.