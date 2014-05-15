Кількість охочих їхати до Криму значно скоротилася - "Укрзалізниця"

Міжнародні пасажироперевезення на територію анексованого Росією Кримського півострова за період з 1 по 12 травня 2014 року скоротилися на 59,5% - до 16,3 тис. пасажирів порівняно з 40,2 тис. осіб за аналогічний період 2013 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

"З 1 по 12 травня 2014 року з Росії, Білорусі та інших сусідніх країн до Криму прибуло 16,3 тис. пасажирів, а за аналогічний період минулого року - 40,2 тис. пасажирів", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зокрема, торік 1 травня на півострів прибуло понад 5,7 тис. пасажирів у потягах, що курсують у міжнародному сполученні, а цього року – менше 2 тис. пасажирів.

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За даними прес-служби, залізниці за вказаний період також скоротили пасажироперевезення з материкової частини України до Криму - в 2,4 разу, до 60,2 тис. пасажирів з більш як 143,8 тис. пасажирів за аналогічний період минулого року.

"Зараз попередній продаж квитків на потяги, як внутрідержавні, так і міжнародні, що курсують до Криму, відкрито до 1 червня, коли буде запроваджено графік руху на 2014-2015 роки", - уточнили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в березні 2014 року скоротила пасажироперевезення між материковою частиною України й анексованим Росією Кримом на 40% порівняно з березнем 2013 року, а пасажироперевезення між Кримом і Росією – на 21-23%.

На всі потяги було зменшено термін реалізації попереднього продажу квитків з 45 до 30 діб до передбачуваної дати відправлення потягу.

Довідка УНІАН. У лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його.