Донецька залізниця збільшила вантажоперевезення

Донецька залізниця (ДЗ) у січні-квітні 2014 року збільшила вантажоперевезення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 2,7% - до 43,2 млн тонн, що склало 37,6% від загального обсягу перевезень залізниць України, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, середньодобове навантаження за вказаний період склало 360,46 тис. тонн.

За даними прес-служби, в січні-квітні цього року на Донецькій залізниці відзначається зростання обсягів перевезень таких номенклатур вантажів: кам'яного вугілля - на 3,9%, чорних металів - на 19,6%, зерна - на 37%, вогнетривів - на 22,9%. При цьому відзначається зниження обсягів навантаження коксу - на 12,4% і будівельних вантажів - на 5,9%.

Традиційно основним видом вантажу, що перевозить Донецька магістраль є кам'яне вугілля, зокрема, за 4 місяці поточного року залізниця навантажила 25,8 млн тонн, у середньому за добу вантажилось 215,4 тис. тонн вугілля, що становить 59,7% від загальних обсягів перевезень по Донецькій залізниці.

Лише в квітні цього року Донецька залізниця навантажила 11,2 млн тонн вантажів, середньодобове навантаження склало 375,59 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця в січні-березні 2014 року збільшила вантажоперевезення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3,2% - до 31,9 млн тонн.

Донецька залізниця в 2013 році скоротила вантажоперевезення, порівняно з 2012 роком на 2,2% - до 139 млн тонн, що склало 36,8% від загального обсягу перевезень залізниць України.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»). Магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.