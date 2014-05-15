Румунія стала учасницею залізничного проекту «Вікінг»

Румунія стала шостою країною, яка приєдналася до міжнародного проекту залізничних комбінованих перевезень "Вікінг", що з'єднує Балтійський і Чорноморський регіони, повідомили УНІАН у прес-службі проекту.

Згідно з повідомленням, під час наради в Софії (Болгарія), учасники проекту - залізниці України, Білорусі, Литви, Болгарії і Молдови підписали протокол про приєднання румунської компанії залізничних вантажних перевезень CFR Marfa S.A. до Угоди про перевезення вантажів поїздом комбінованого транспорту «Вікінг».

"Після приєднання до проекту Болгарії та Молдови, бажання Румунії стати учасником інтермодального маршруту було прогнозованим. Усі учасники проекту опрацьовували маркетингову складову нового маршруту, і сьогодні з упевненістю можемо заявити, що Румунія тільки посилить конкурентні переваги проекту і стане стратегічно вигідним для перевезення вантажів між ринками Туреччини, Балканського півострова і Європи", - цитує прес-служба президента української організації АТ «ПЛАСКЕ», що є оператором поїзда «Вікінг», Олега Платонова.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року генеральна дирекція державних залізниць Туреччини заявила про наміри приєднатися до проекту розвитку вантажних перевезень у рамках створення транспортного коридору Балтійське море - Чорне море з використанням послуг поїзда комбінованого транспорту «Вікінг».

Міжнародний залізничний проект "Вікінг" у 2012 році збільшив перевезення вантажів територією України в три рази - до 12,8 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Поїзд комбінованого транспорту «Вікінг» курсує з 2003 року за маршрутом Іллічівськ (Україна) - Мінськ (Білорусь) - Драугисте (Литва). У 2012 році до цього проекту приєдналася Болгарія, а в 2013 році - Молдова. Загальна довжина маршруту становить 1766 км. Поїзд з'єднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

До складу поїзда включаються платформи з великотоннажними контейнерами, спеціалізовані платформи з автопоїздами, пасажирські вагони для проїзду водіїв і провідників вантажовідправників.

З 19 січня 2012 року «Вікінг» почав регулярне курсування територією України за чітким графіком і в певні дні тижня, незалежно від кількості вагонів у складі поїзда.

В 2009 році Асоціація європейських інтермодальних перевезень визнала поїзд «Вікінг» кращим європейським проектом з перевезень вантажів з пункту А в пункт Б.

За участю європейських країн в Україні діють проекти контейнерних перевезень «Вікінг» і «Зубр» транспортним коридором Чорне море - Балтійське море.