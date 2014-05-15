Львівська залізниця збільшила навантаження на 2%

Львівська залізниця (ЛЗ) у січні-квітні 2014 року збільшила навантаження у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 2% - до 6,24 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період Львівська магістраль завантажила такі види товарів: 728,6 тис. тонн зернових, 602,2 тис. тонн лісових вантажів, 559,8 тис. тонн кам'яного вугілля, 180,6 тис. тонн нафтопродуктів, 167,7 тис. тонн брухту чорних металів, 353,6 тис. тонн хімічних добрив, 417,3 тис. тонн цементу, 16,4 тис. тонн торфу та інше.

За звітний період Львівська залізниця задіяла в перевезеннях 100,86 тис. вагонів, що на 2,3% менше показника за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, Львівська залізниця у січні-березні 2014 року збільшила навантаження у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 2,6% - до 4,31 млн тонн.

Львівська залізниця у 2013 році скоротила навантаження у порівнянні з 2012 роком на 1,2% - до 22,87 млн тонн, задіявши при цьому 379 849 вагонів.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає південно-західною частиною України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.