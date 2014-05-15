"Укрзалізниця" скоротила пасажироперевезення з України до Росії на 35%

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в березні-квітні 2014 року скоротила пасажироперевезення з України до Росії (без урахування перевезень у зворотному напрямі) порівняно з аналогічним періодом минулого року на 34,7% - до 267,4 тис. пасажирів з 409,5 тис., повідомили УНІАН в прес-службі відомства.

Зокрема, пасажироперевезення з анексованого Кримського півострова до Російської Федерації за вказаний період також скоротилися в 2,5 разу - до 15,1 тис. пасажирів з 37,1 тис. осіб.

"За березень-квітень 2014 року в потягах, які прямують з України до Росії (без урахування потягів з Росії до України) було перевезено 267,4 тис. пасажирів, зокрема з Криму 15,1 тис. пасажирів. За аналогічний період минулого року, в потягах, які прямують з України до Росії, було перевезено 409,5 тис. пасажирів, зокрема з Криму 37,1 тис. пасажирів", - повідомили в "Укрзалізнице".

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Як повідомляв УНІАН, залізниці України з 1 по 12 травня 2014 року скоротили міжнародні пасажироперевезення на територію анексованого Росією Кримського півострова порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 59,5% - до 16,3 тис. пасажирів з 40,2 тис. Крім того, з 1 по 12 травня "Укрзалізниця" також скоротила пасажироперевезення з материкової частини України до Криму в 2,4 разу - до більш як 60,2 тис. пасажирів з більш як 143,8 тис. пасажирів за аналогічний період минулого року.

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«Укрзалізниця» в березні 2014 року скоротила пасажироперевезення між материковою частиною України і анексованим Росією Кримом на 40% порівняно з березнем 2013 року, а пасажироперевезення між Кримом і Росією – на 21-23%.

У лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його.

