Влада розраховує на мінімум 1 млрд гривень інвестицій від концесії портів

Передача в концесію майна українських морських портів дозволить залучити в державний бюджет мінімум один млрд грн, повідомив журналістам заступник міністра інфраструктури Андрій Бондаренко.

"Ми очікуємо, що тільки від здачі в концесію майна морських торговельних портів на першому етапі вдасться залучити до одного мільярда гривень інвестицій, це принаймні", - сказав Бондаренко.

Він повідомив, що техніко-економічне обґрунтування проекту з передачі в концесію морського торговельного порту "Південний" (Одеська обл.) вже готове і проект буде запущено до кінця поточного року.

За словами Бондаренка, Мінінфраструктури зараз шукає інвесторів для створення державно-приватного партнерства в різних формах за всіма державними торговельними морськими портами, і сума інвестицій буде збільшуватися, якщо вдасться запустити аналогічні проекти щодо інших портів.

"Майно морських торговельних портів може бути предметом концесії, також і об'єктом оренди", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури Максим Бурбак раніше заявляв про плани міністерства провести перший конкурс з передачі в концесію найбільшого морського торговельного порту «Південний» (Одеська обл.). Також міністр підкреслив, що в рамках реформування портової галузі цей концесійний конкурс повинен пройти максимально відкрито і публічно.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 18 державних морських портів. Морський торговий порт «Південний» - другий за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році і розташований на березі Аджаликського лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини біля причалів - 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км.

