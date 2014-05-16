На Львівській залізниці через негоду розмило 120 метрів колії

Львівська залізниця скасувала два приміські поїзди і змінила маршрут курсування поїзда сполученням Київ - Трускавець через розмив полотна на перегоні Дрогобич - Дубляни Самбірські, який виник унаслідок підвищення рівня води біля залізничної колії уздовж річки Бистриця і прориву дамби малої гідроелектростанції, що привело до закриття ділянки для руху поїздів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі залізниці.

"Під час нічного обходу шляху залізничники Львівської магістралі виявили розмив земляного полотна на 52 км перегону Дрогобич - Дубляни Самбірські, що виник унаслідок підняття рівня води біля залізничної колії уздовж річки Бистриця і прориву дамби малої гідроелектростанції з подальшим затопленням колії. Перегін о 4:25 ранку закрили для руху поїздів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за 15-16 травня у Львівській області випала місячна норма опадів. Станом на ранок залізничники виявили 7 місць розмиття колії, загальна протяжність розмитого земляного полотна становить 120 м. У річці Бистриця рівень води піднявся до 6,6 метра, досягнувши історичного максимуму за півдоби. У прес-службі наголошують, що ця ділянка входить до переліку особливо небезпечних місць колійного господарства, і у зв'язку з цим у період сильних опадів тут здійснюється цілодобове чергування працівників дистанції колії.

У зв'язку з розмивом колії пасажирський поїзд №49/50 сполученням Київ-Трускавець пройшов за зміненим маршрутом через Львів-Стрий-Дрогобич замість Львів-Самбір-Дрогобич, і поки тимчасово курсуватиме за зміненим маршрутом через станцію Стрий.

Для пасажирів, які придбали квитки на цей поїзд зі станції Самбір, буде організований під'їзд до станції Львів окремим електропоїздом з подальшою пересадкою на поїзд Трускавець-Київ.

Крім того, як уточнили УНІАН у прес-службі, на даний час графік руху приміських поїздів переглядається, і вже скасовано два приміські поїзди сполученням Самбір - Стрий. "Ніяких затримок у русі поїздів не було", - уточнили в прес-службі.

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Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає у південно-західній частині України по території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.