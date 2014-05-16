Львівська залізниця спрямує 75 млн гривень на укріплення земляного полотна

"Шляховики виконують роботи з укріплення земляного полотна, щоб запобігти розмиванню шляху, і укріплюють береги річок. У цьому році на капітальні роботи з укріплення земляного полотна шляхів і мостів на Львівській магістралі передбачені видатки на суму 75 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначають, що серед усіх залізниць країни Львівська магістраль найбільше схильна випадків розмиву колії через велику кількість водойм і опадів в регіоні. Так, у гірському регіоні знаходяться понад тисячу мостів і стільки ж водомірних труб. Для контролю рівня води у водоймах поблизу мостів встановлено 87 водомірних рейок, за якими ведеться цілодобове спостереження.

"Залізничники також звертають увагу на те, що, крім природних факторів, до збільшення кількості повеней в останні роки призводить людське втручання - несанкціонована вирубка лісів і забруднення водойм", - наголошують у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня львівська залізниця змінила маршрут курсування деяких поїздів через розмив 120 м земляного полотна на перегоні Дрогобич - Дубляни Самборські, який стався в результаті підняття рівня води біля залізничної колії вздовж річки Бистриця і прориву дамби малої гідроелектростанції, що призвело до закриття ділянки для руху поїздів.

Зокрема, поїзд №49/50 сполученням Київ-Трускавець буде курсувати замість Львів-Самбір-Дрогобич через Львів-Стрий-Дрогобич. Приміські поїзди №6135/6136 Стрий-Самбір-Стрий замість ділянки Дрогобич-Самбір-Дрогобич будуть курсувати на ділянці Стрий-Дрогобич-Стрий.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.