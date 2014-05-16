Залізниці України незначно скоротили вантажоперевезення

Згідно з повідомленням, за вказаний період експортні вантажні перевезення зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року на 7,4% - до 48,1 млн тонн, тоді як транзитні вантажоперевезення скоротилися на 4,8% - до 11,9 млн тонн.

Разом з тим, імпортні перевезення скоротилися на 3,3% - до 10,6 млн тонн, а перевезення вантажів у внутрішньому сполученні на 4,1% - до 66,2 млн тонн.

Залізниці країни у внутрішньому сполученні збільшили перевезення таких номенклатур вантажів: цементу - на 12,2%, лісових вантажів - на 9,9%, хімікатів - на 9%, кам'яного вугілля - на 1,2%.

Також повідомляється, що залізниці збільшили обсяг вантажоперевезень на експорт завдяки збільшенню перевезень кам'яного вугілля на 58%, нафти і нафтопродуктів - на 87,3%, чорних металів - на 10,1%, лісових вантажів - на 15,5%, зерна і зернових вантажів - на 34,6%, руди залізної і марганцевої - на 3,8%.

Крім того, обсяги імпортних перевезень нафти і нафтопродуктів зросли на 12,6%, минстройматериалов - на 13,8%, кольорових металів і виробів з них - на 21%, руди залізної і марганцевої - на 10,7%, зерна і зернових - на 66,3%.

Обсяги транзитних перевезень зерна і зернових вантажів за звітний період збільшилися на 184,5%, цементу - на 79%, коксу - на 53,8%, чорних металів - на 9,3%, автомобілів - на 6,5%, нафти і нафтопродуктів - на 5%.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-квітні 2014 року збільшили перевезення зернових вантажів (зерна, шроту, насіння, макухи та ін.) порівняно з аналогічним періодом минулого року на 27,9% - до 9,6 млн тонн, задіявши в перевезеннях 152,7 тис. вагонів-зерновозів,

Залізниці у січні-березні 2014 року збільшили вантажоперевезення порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 1,1% - до 101,95 млн тонн.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн. Відомство планує в 2014 році збільшити перевезення вантажів на 1,2% - до 447,006 млн тонн вантажів.