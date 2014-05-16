Південна залізниця до літнього сезону відремонтувала 56 км шляхів

Зокрема, ПЗ модернізувала 13,4 км колії, капітально відремонтувала 13,7 км, виконала середній ремонт 17 км, а також комплексно-оздоровчий ремонт 12,2 км.

Основні ремонтно-колійні роботи з початку року були виконані на головних напрямках пасажирського і вантажного руху: Гребінка - Полтава, Куп'янськ - Тополі, Основа - Букіно, Харків - Лозова, Гребінка - Ромодан - Кременчук, Ворожба - Суми - Люботин, Полтава - Кременчук.

Крім того, з початку поточного року залізничники Південної магістралі замінили чотири комплекти стрілочних переводів на нові на залізобетонних брусах, 12 комплектів - на старопригодні, а також виконали середній ремонт 24 комплектів стрілочних переводів.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), у рамках підготовки колійного господарства до літнього сезону, планує реконструювати та відремонтувати 355 км залізничних шляхів.

Південна залізниця до літнього сезону планує підготувати 585 пасажирських вагонів до кінця травня, з яких 229 вагонів - із системами кондиціонування повітря.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Протяжність її становить більше 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначає її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією та сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.