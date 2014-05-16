"Укрзалізниця" з початку року продала через Інтернет 1,4 млн квитків

Зокрема, пасажири придбали майже 762 тисячі електронних квитків, які дають право на проїзд без звернення до залізничних кас і які можна оформити винятково через офіційний сайт відомства, - booking.uz.gov.ua.

Лише у квітні продажі залізничних квитків через Інтернет збільшились на 18,6% - до 425,4 тис. квитків порівняно з 358,8 тис. квитків, куплених у такий спосіб у квітні минулого року.

"Реалізовувати квитки через Інтернет "Укрзалізниця" почала з 2008 року. До сьогодні загалом їх кількість уже перевищила 9 мільйонів. За цей час спектр інтернет-послуг "Укрзалізниці" розширився і сьогодні включає, зокрема, можливість повного оформлення і онлайн-повернення квитків", - наголосили в прес-службі.

В "Укрзалізниці" відзначають зростання популярності послуги придбання електронних квитків через офіційний сайт відомства. Так, з часу її запровадження в 2013 році було реалізовано понад 1 млн. електронних проїзних документів.

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Як повідомляв УНІАН, продажі залізничних квитків через Інтернет у лютому зросли в 1,3 разу - до 262 тис. У січні-лютому 2014 року через офіційний сайт "Укрзалізниці" в режимі онлайн було оформлено 137,9 тис. електронних проїзних документів, що на 137,3 тис. більше від аналогічного періоду минулого року.

Електронний квиток можна придбати винятково через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниці". Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, і підлягають обміну в залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд. Крім того, електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, який приходить на електронну пошту клієнта.

На сьогодні електронний квиток діє на 83 поїзди внутрішнього сполучення, зокрема на швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+".

На інші поїзди, крім приміських, пасажири можуть через онлайн-систему оформити бланк замовлення, яке необхідно обміняти на квиток у будь-якій залізничній касі. Оформлення електронних квитків припиняється за одну годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту.

Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через Інтернет в 2013 році скористалися майже 5,2 млн. пасажирів, що становить близько 8,5% від загальної їх кількості.

Усі електронні квитки мають статус розрахункового документа – фіскального чека, що дає змогу використовувати їх як звітність про відрядження.