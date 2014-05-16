Придніпровська залізниця спрямує 4 млн гривень на підготовку своїх санаторіїв до літа

"Цього року на підготовку своїх здравниць до літнього сезону Придніпровська залізниця запланувала спрямувати 3 млн 950 тис. грн. Незважаючи на фінансові труднощі, працівники магістралі - як нинішні, так і ті, хто знаходиться на заслуженому відпочинку, - будуть оплачувати лише частину вартості путівок (10-30%), решту компенсуватиме підприємство, відомчі профспілки та регіональні відділення Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності", - наголошують у прес-службі.

Згідно з повідомленням, у даний час залізничники завершують ремонтні роботи в житлових корпусах та інших приміщеннях пансіонатів «Запоріжжя» і «Прибій», в дитячому оздоровчому таборі «Сокіл» та на базі відпочинку «Січ» (Запорізька обл.), а також облаштовують територію і пляжі, перевіряють стан водопроводів, каналізаційних і електромереж, справність автоматичних протипожежних систем.

Також ПЗ продовжує роботу із забезпечення своїх здравниць кваліфікованим медичним і обслуговуючим персоналом, а дитячого табору - педагогами.

Згідно з планом, літній сезон-2014 планується відкрити 22 травня, а першими відпочиваючими санаторіїв стануть пенсіонери-залізничники.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство інфраструктури України прийняло рішення у зв'язку з анексією Криму перенаправити дітей залізничників на відпочинок до інших туристичні регіони України.

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує поточного року оздоровити близько 20 тис. дітей із сімей залізничників у відомчих таборах і санаторіях.

В оздоровчих закладах залізничної галузі минулого року відпочили і пройшли курс лікування 88 тис. осіб, із них 26,2 тис. дітей залізничників.

У 2013 році "Укрзалізниця" збільшила витрати на реалізацію і збереження ряду пільг і соціальних гарантій для працівників залізниць на 8,4% порівняно з 2012 роком - до 5,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.