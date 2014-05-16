Влітку буде курсувати новий поїзд Чернівці - Генічеськ

Львівська залізниця (ЛЗ) з метою задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом на час літнього сезону з 1 червня по 1 вересня призначила щоденний поїзд за маршрутом Чернівці – Генічеськ (Херсонська обл.), повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Відповідно до повідомлення, поїзд №246/245 сполученням Чернівці-Генічеськ вирушатиме з Чернівців о 18:36, робитиме зупинки у Львові о 00:07 і в Києві об 11:57 і прибуватиме до Генічеська о 4:45. З Генічеська поїзд відправлятиметься о 6:33, робитиме зупинки в Києві о 22:37 і у Львові о 10:15 і прибувати до Чернівців о 15:40.

Читайте такожКількість охочих їхати до Криму значно скоротилася - "Укрзалізниця"Також ЛЗ призначила курсування нових причіпних безпересадочних вагонів: один вагон за маршрутом Львів - Будапешт курсуватиме цілорічно тричі на тиждень у складі поїзда №15/16 сполученням Москва - Будапешт; вагон за маршрутом Львів - Софія в осінньо-зимовий період курсуватиме через день у складі поїзда №668/60-59/667 Ковель - Чернівці і Софія - Москва; вагон за маршрутом Львів - Варна в літній період курсуватиме двічі на тиждень у складі поїзда №101/102 Мінськ - Варна; вагон за маршрутом Чернівці - Варна в літній період курсуватиме чотири рази на тиждень у складі поїзда №59/60 Москва - Софія.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» заявляла про плани призначити додаткові поїзди до Приазов'я, до Херсона, Миколаєва й Одеси, зокрема, поїзди №282/281 за маршрутом Київ - Генічеськ №298/297 Київ - Херсон і двогрупний поїзд №472/552-551/471 за маршрутом Дніпропетровськ - Кривий Ріг - Бердянськ.

Крім того, в разі необхідності відомство може призначити додаткові поїзди №452/451 за маршрутом Миколаїв - Донецьк №256/255 сполученням Львів - Херсон №287/288 за маршрутом Київ - Одеса.

У новому графіку руху на 2014-2015 роки, який буде введено в дію з 1 червня поточного року, розроблено графік для призначення 259 пар поїздів, з них 169 пар цілорічних поїздів, 32 пари літніх поїздів.