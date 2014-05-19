Залізниці посилюють боротьбу із "зайцями" у приміських поїздах

Залізниці України з метою підвищення рівня дохідності від перевезень пасажирів у приміському сполученні посилюють контроль за оплатою проїзду в приміських поїздах, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на головне управління приміських перевезень.

Зокрема, з 12 травня по 12 червня Придніпровська, Південна, Південно-західна, Одеська і Львівська залізниці проводять місячник контролю за порядком оформлення проїзних документів.

«Під час місячника не лише вживатимуться заходи для запобігання безбілетному проїзду пасажирів, але й перевірятиметься робота провідників, касирів на вокзалах і чергових по турнікетних системах, інструкторів з роботи з провідниками й інших працівників залізниць», - цитує прес-служба першого заступника начальника головного управління приміських пасажирських перевезень Андрія Мельничука.

За його словами, на даний час приміський сектор пасажироперевезень є збитковим, оскільки коефіцієнт покриття витрат доходами становить лише 13%, а також з року в рік спостерігається негативна тенденція покриття витрат облдержадміністрацій за перевезення пільговиків.

У зв'язку з цим залізниці організували інформування пасажирів про проведення цього місячника за допомогою оголошень і сповіщень через гучномовці на вокзалах, станціях і в приміських поїздах.

"Особливу увагу залізничники звертатимуть на перевірку посвідчень і наявність відповідних документів, що дозволяють пільговий проїзд. Робота з недопущення до посадки в поїзд пасажирів без проїзних документів продовжуватиметься. Протягом перших місяців після проведення перевірок дохідність від приміських перевезень значно збільшується", - резюмували в прес-службі.

Також повідомляється, що збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у приміському сполученні за 4 місяці 2014 року становили 1,2 млрд грн проти понад 1,1 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у 2013 році становили понад 6,6 млрд грн, зокрема в приміському сполученні - 3,5 млрд грн.

Заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Зношеність приміського рухомого складу залізниць України становить: електропоїздів - 80,3% і дизель-поїздів - 93,1%.

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Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 рік становили 33,5 млрд грн. В умовах жорстких регульованих тарифів на перевезення і відсутність державних дотацій до рівня нульової рентабельності, залізниці України традиційно покривають їх самостійно, шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.