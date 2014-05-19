Рух кількома автодорогами на заході України перекрито через розлив річок

Рух начне підняття рівня води у річках тимчасово закрито рух автотранспорту ділянками доріг у Львівській та Чернівецькій областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Так, на Буковині через підняття рівня води у річці Прут підтоплені підходи до тимчасового технологічного мосту на дорозі Т-26-06 Новоселиця – Маршинці – Герца – Глибока, км 1+510 - з правого берега зруйновано сполучення моста з насипом.

На цій ділянці дороги тимчасово рух транспортних засобів закрито та виставлено відповіді дорожні знаки. Роботи з відновлення проїзду можливі лише при повному зниженні рівня води, підкреслили у Мінінфраструктури.

На Львівщині на дорозі Н-13 Львів – Самбір – Ужгород км 59+500, 62+000 через проїжджу частину стався перелив води з річки Стряж. Рух автотранспорту перекрито. Об’їзд здійснюється через дороги Луки – Острів, Чернихів – Максимовичі, Містковичі – Бабино.

Також через сильні зливи ускладнено проїзд автошляхами місцевого значення Старосамбірського району: С141706 Велика Сушиця-Стрільбичі; С141713 Стрілки-Новий Кропивник; С141724 Мала Лінина - Стрілки; С141714 Тершів-Лаврів-Грозьова; С141702 Терло-Стрільбичі. А дорогами С141715 Тиха-Лаврів; С141722 Созань-Воля, с.Воля; С141729 Терло-Максимівка, С141760 Великосілля-Мала Лінина Старосамбірського району та С140312 Мости-Тершаків (км4+500-10+200) Городоцького району проїзд відсутній.

Наразі по області проводиться обстеження доріг для оцінки обсягів пошкоджень, йдеться в повідомленні.