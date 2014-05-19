На Донбасі через терористів зупинили рух вантажних поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку із захопленням сторонніми особами управління Донецької залізниці (ДЗ), повідомила про припинення руху вантажних потягів на стиках з Донецькою магістраллю, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Сьогодні, 19 травня о 10:00 у зв'язку із захопленням сторонніми особами управління ДП «Донецька залізниця» припинено рух вантажних потягів на стиках з Донецькою залізницею. Вантажні потяги зупинено на шляху проходження. Пасажирські потяги, зокрема приміські продовжують курсувати без змін", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на шляху проходження у напрямку Донецької залізниці було зупинено 2623 завантажених вагонів і 462 порожніх. З Донецької залізниці на адресу вантажоодержувачів України на інші залізниці через припинення руху залізничники не змогли відправити 3015 завантажених вагонів і 1355 порожніх вагонів.

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Як повідомляв УНІАН, за даними порталу "ОстроВ", сепаратисти – представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» сьогодні вранці заблокували адміністративну будівлю управління Донецької залізниці. Також загарбники почали вести переговори з керівництвом Донецької залізниці , однак мета їх візиту і вимоги невідомі.

Генеральна прокуратура України визнала самопроголошені «Донецьку народну республіку» і «Луганську народну республіку» терористичними організаціями.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської й Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.