Львівська залізниця змінила графік руху поїздів

Львівська залізниця (ЛЗ) внесла ряд змін до нового графіку руху поїздів на 2014-2015 роки, який набуде чинності з 1 червня, зокрема, скасувавши п'ять поїздів і змінивши маршрут курсування трьох поїздів, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, Львівська магістраль передбачили в новому графіку руху курсування 20 пар пасажирських поїздів свого формування, а також 19 пар пасажирських поїздів формування інших залізниць, серед яких дві пари поїзди категорії "Інтерсіті+" складом Hyundai і одна пара поїзда "Інтерсіті" з місцями для сидіння сполученням Київ - Тернопіль.

Зокрема, з набуттям чинності нового графіка львівська залізниця скасує наступні поїзди: № 296/295 Чернівці - Сімферополь, № 211/212 Москва - Львів, № 225/226 Харків - Ужгород, №525/526 Київ - Чоп, № 535/536 Ужгород - Сімферополь.

Водночас Львівська магістраль передбачили в новому графіку призначення поїзда № 741/742 за маршрутом Дарниця, Київ - Трускавець, № 52/51 повідомленням Краків - Львів (склад Польської залізниці), № 246/245 за маршрутом Чернівці - Генічеськ.

Крім того, з 1 червня буде змінена нумерація наступних поїздів: № 245/246 Москва - Чоп буде змінено на № 149/150 з цього ж напрямку, № 170/169 Львів - Київ, Дарниця (швидкісний поїзд Hyundai) на № 744/743, № 529/530 Київ - Ужгород № 229/230, № 537/538 Київ - Ужгород № 239/240, № 558/557 Одеса - Ужгород № 242/241, № 514/513 Мукачево - Київ № 244/243, № 505/506 Київ - Ужгород № 253/254, № 507/508 Київ - Чоп на № 267/268, № 531/532 Київ - Львів № 205/206.

Також було змінено напрям поїздів № 41/42 сполученням Дніпропетровськ - Львів на поїзд №41/42 за маршрутом Дніпропетровськ - Трускавець, № 256/255 Львів - Сімферополь на № 256/255 Львів - Херсон.

Також з червня буде змінений маршрут курсування трьох поїздів, зокрема, № 59/60 Москва - Софія буде слідувати через Тернопіль, Копичинці, Чортків, Чернівці замість Тернополя, Львова, Ходорова, Чернівців; № 86/85 Львів - Сімферополь буде слідувати через Львів, Миколаїв, Херсон, Сімферополь замість Львова, Дніпропетровська, Запоріжжя, Сімферополя; № 88/87 Ковель - Сімферополь курсуватиме через Ковель, Миколаїв, Херсон, Сімферополь замість Ковеля, Дніпропетровська, Запоріжжя, Сімферополя.

Крім того, Львівська магістраль змінила періодичність курсування деяких поїздів: № 13/14 сполученням Ужгород - Київ курсуватиме цілорічно кожен день замість курсування в літній період через день, а в осінньо-зимовий період щоденно, № 78/77 за маршрутом Ковель - Москва курсуватиме цілорічно через день замість щоденного курсування, № 88/87 сполученням Ковель - Сімферополь курсуватиме цілорічно через день замість щоденного курсування; № 120/119 за маршрутом Запоріжжя - Львів курсуватиме цілий рік кожен день замість щоденного курсування в літній сезон, а в осінньо-зимовий період через день; № 667/668 Чернівці - Ковель курсуватиме цілорічно через день замість курсування через день в осінньо-зимовий період.

За даними прес-служби, в літній сезон на вокзалах і станціях львівської залізниці буде працювати 396 квиткових кас. До роботи під час літніх перевезень львівська залізниця готова задіяти додатково 65 провідників, з них 15 студентів профільних навчальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Львівська залізниця з метою задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом на час літнього сезону з 1 червня по 1 вересня призначила щоденний поїзд за маршрутом Чернівці - Генічеськ (Херсонська обл.), а також призначила курсування нових причіпних безпересадочних вагонів за чотирма напрямками.

Львівська залізниця у рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період планує підготувати 654 пасажирських вагони, з яких 227 вагонів - з системами кондиціонування повітря.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України і проходить по території 7 областей через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.

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