Одеська залізниця збільшила навантаження зернових на 54%

Одеська залізниця (ОЗ) в січні-квітні 2014 року збільшила обсяг навантаження зернових вантажів (зерна, шроту, насіння, макухи та ін) порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 54% - до 1,39 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, всього за вказаний період Одеська магістраль перевезла 7,41 млн тонн вантажів.

У січні-квітні поточного року Одеська залізниця збільшила обсяги навантаження таких номенклатур вантажів: макухи - на 27,5%, до 305,7 тис. тонн, нафти - на 17,1%, до 186,8 тис. тонн, флюсів - на 20,2%, до 45,9 тис. тонн, хімікатів - на 45,5%, до 94,5 тис. тонн, лісових вантажів - на 53,8%, до 82,7 тис. тонн, вогнетривів - на 24,1%, до 36,4 тис. тонн.

"Водночас, знизився обсяг навантаження імпортних і будівельних вантажів, брухту чорних металів, однак дохідні надходження залізниці від вантажних перевезень перевищують рівень січня-квітня 2013 року", - підкреслили в прес-службі.

Одеська залізниця зазначає, що значного зростання обсягів навантаження зернових вдалося досягти завдяки рекордному врожаю минулого року в регіоні обслуговування Одеської залізниці та в Україні в цілому, а також завдяки позитивній кон'юнктурі світових цін на зерно.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-квітні 2014 року збільшили перевезення зернових вантажів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 27,9% - до 9,6 млн тонн, задіявши в перевезеннях 152,7 тис. вагонів-зерновозів.

У 2013 році обсяг вантажів, відвантажених і перевезених Одеською залізницею, збільшився порівняно з 2012 роком на 1% - до близько 30 млн тонн, при цьому було задіяно 484,7 тис. вагонів.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.

