ПЗЗ завдяки турнікетам збільшила виручку від приміських пасажироперевезень

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) у січні-квітні 2014 року збільшила середньомісячний дохід від реалізації квитків на приміські поїзди на 122,6% порівняно з аналогічним періодом 2013 року завдяки впровадженню на станціях автоматизованої турнікетної системи контролю за наявністю проїзних документів, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці, не вказуючи абсолютного показника.

Згідно з повідомленням, за звітний період ПЗЗ реалізувала на обладнаних турнікетами станціях 4,165 млн проїзних документів, що на 676,4 тис. квитків більше, ніж за аналогічний період 2013 року.

Південно-Західна магістраль продовжує роботу щодо встановлення турнікетних систем на станціях, всього зараз функціонують 217 автоматизованих систем контролю.

"Турнікетні системи роблять неможливим безоплатний прохід на посадку в електропоїзд, а також надають повну інформацію про те, які саме категорії пасажирів користуються послугами приміського залізничного транспорту. Тому залізниця може аналізувати пасажиропотік і популярність маршруту і заявляти максимально об'єктивну суму витрат на перевезення пасажирів-пільговиків, яку повинні компенсувати місцеві адміністрації", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2014 року Південно-Західна залізниця збільшила виручку від приміських пасажироперевезень на 25% завдяки турникетним системам.

За 10 місяців 2013 року Південно-Західна залізниця встановила 6 автоматизованих турнікетних систем на станціях Буча, Тетерів, Ніжин і Бровари, що дозволило збільшити середньодобову виручку від пасажирських перевезень на даних станціях майже в 8 разів.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.

