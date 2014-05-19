"Укрзалізниця" виплатила другий купонний дохід за єврооблігаціями

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 16 травня 2014 року виплатила другий купонний дохід за єврооблігаціями на 500 млн дол., дебютний випуск яких відбувся у травні минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства, не уточнивши суми виплати.

"16 травня 2014 року "Укрзалізниця" своєчасно й у повному обсязі здійснила другу виплату купонів за єврооблігаціями, дебютний випуск яких відбувся у травні 2013 року. Першу виплату купонів за єврооблігаціями "Укрзалізниця" здійснила 18 листопада минулого року", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, основною метою випуску єврооблігацій було залучення беззаставного фінансування без гарантії держави для реалізації програм капітальних вкладень, а також рефінансування короткотермінового кредитного портфеля.

За даними прес-служби, основними інвесторами, які придбали облігації "Укрзалізниці", є інвестиційні фонди (68%), банки (25%) і хедж-фонди (6%).

Як повідомляв УНІАН, у травні 2013 року «Укрзалізниця» провела на Ірландській фондовій біржі успішне розміщення п'ятирічних євробондів з купоном на рівні 9,5% річних в обсязі 500 млн дол. і погашенням 21 травня 2018 року. Періодичність виплати купона - двічі на рік.

Організаторами розміщення стали банки Barclays, Morgan Stanley і Sberbank. «Укрзалізниця» направила залучені кошти на реалізацію програм капітальних вкладень і рефінансування свого короткострокового кредитного портфеля.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій фінальний довготерміновий рейтинг в іноземній валюті «B-».

Наприкінці листопада «Укрзалізниця» своєчасно й у повному обсязі здійснила першу виплату купона за своїм дебютним випуском єврооблігацій на 500 млн дол. США з погашенням у 2018 році.

Пізніше фінансові експерти висловили надію на повернення "Укрзалізниці" у 2014 році на світовий ринок запозичень, проте вже в якості єдиного корпоративного емітента - акціонерного товариства, а не використовуючи взаємне поручительство шести окремих залізниць і підприємств галузі, як це було під час дебютного випуску.

У квітні в інтерв'ю УНІАН міністр інфраструктури України Максим Бурбак висловив припущення, що «Укрзалізниця» може повернутися на зовнішній ринок запозичень в поточному році.