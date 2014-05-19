"Укрзалізниця" виплатила другий купонний дохід за єврооблігаціями
Основною метою випуску єврооблігацій було залучення беззаставного фінансування без гарантії держави для реалізації програм капітальних вкладень.
Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 16 травня 2014 року виплатила другий купонний дохід за єврооблігаціями на 500 млн дол., дебютний випуск яких відбувся у травні минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства, не уточнивши суми виплати.
"16 травня 2014 року "Укрзалізниця" своєчасно й у повному обсязі здійснила другу виплату купонів за єврооблігаціями, дебютний випуск яких відбувся у травні 2013 року. Першу виплату купонів за єврооблігаціями "Укрзалізниця" здійснила 18 листопада минулого року", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, основною метою випуску єврооблігацій було залучення беззаставного фінансування без гарантії держави для реалізації програм капітальних вкладень, а також рефінансування короткотермінового кредитного портфеля.
За даними прес-служби, основними інвесторами, які придбали облігації "Укрзалізниці", є інвестиційні фонди (68%), банки (25%) і хедж-фонди (6%).
Як повідомляв УНІАН, у травні 2013 року «Укрзалізниця» провела на Ірландській фондовій біржі успішне розміщення п'ятирічних євробондів з купоном на рівні 9,5% річних в обсязі 500 млн дол. і погашенням 21 травня 2018 року. Періодичність виплати купона - двічі на рік.
Організаторами розміщення стали банки Barclays, Morgan Stanley і Sberbank. «Укрзалізниця» направила залучені кошти на реалізацію програм капітальних вкладень і рефінансування свого короткострокового кредитного портфеля.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій фінальний довготерміновий рейтинг в іноземній валюті «B-».
Наприкінці листопада «Укрзалізниця» своєчасно й у повному обсязі здійснила першу виплату купона за своїм дебютним випуском єврооблігацій на 500 млн дол. США з погашенням у 2018 році.
Пізніше фінансові експерти висловили надію на повернення "Укрзалізниці" у 2014 році на світовий ринок запозичень, проте вже в якості єдиного корпоративного емітента - акціонерного товариства, а не використовуючи взаємне поручительство шести окремих залізниць і підприємств галузі, як це було під час дебютного випуску.
У квітні в інтерв'ю УНІАН міністр інфраструктури України Максим Бурбак висловив припущення, що «Укрзалізниця» може повернутися на зовнішній ринок запозичень в поточному році.