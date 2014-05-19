Донецька залізниця відновила рух вантажних поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») сьогодні близько 15:00 повністю відновила рух вантажних поїздів на Донецькій залізниці, який був призупинений кількома годинами раніше у зв'язку із захопленням сторонніми особами управління Донецької магістралі, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"На Донецькій залізниці близько 15-ї години повністю відновлений рух вантажних поїздів, який був сьогодні призупинений у зв'язку із захопленням сторонніми особами управління ДП «Донецька залізниця». Зараз всі вантажні поїзди продовжують рух до станцій призначення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10:00 сторонні особи захопили управління Донецької залізниці, що призвело до призупинення руху вантажних поїздів на стиках з Донецькою залізницею, водночас пасажирські поїзди, зокрема приміські, продовжували курсувати заданими маршрутами без змін.

На шляху проходження у напрямі Донецької залізниці було зупинено 2623 навантажених вагонів і 462 порожніх. З Донецької залізниці на адресу вантажоодержувачів України на інші залізниці через призупинення руху залізничники не змогли відправити 3015 навантажених вагонів і 1355 порожніх.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км. - близько 13% від загальної довжини залізниць України.

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