Львівська залізниця відновила рух поїздів після розмиву колії

Львівська залізниця (ЛЗ)18 травня близько 17:00 відкрила для руху потягів ділянку дороги Самбір-Дрогобич, яка була закрита з 16 травня у зв'язку з розмивом земляного полотна в результаті підняття рівня води біля залізничної колії вздовж річки Бистриця і прориву греблі малої гідроелектростанції, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

"Залізничники Львівської магістралі ліквідували наслідки розмиву земляного полотна на 52-53 км перегону Дрогобич-Дубляни Самборські. Рух потягів на ділянці відновили в неділю, 18 травня, о 16:58. Зараз тут цілодобово чергують працівники колійного господарства залізниці", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, для ліквідації наслідків розмиву земляного полотна на даній ділянці залізничники задіяли 6 одиниць техніки, а також використали 1694 кубометрів бутового каменю, 400 кубометрів щебеню і 320 кубометрів забрудненого баласту. В цілому, було замінено на нові 85 дерев'яних шпал, виконано роботи з виправлення 1,5 км колії та рихтування 300 м.

"На Львівській залізниці для відновлення руху потягів на перегоні Самбір-Дрогобич ліквідовано 18 розмивів...Роботи тривали цілодобово до повного відновлення руху на перегоні", - підкреслили в прес-службі.

17 травня Львівська залізниця відкрила перегін для руху господарських потягів (залізничний підрозділ, що виконує на станціях і перегонах поточні й ремонтні роботи), а в неділю - вже для всіх потягів.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Львівська залізниця змінила маршрут курсування ряду потягів через розмив 120 м земляного полотна на перегоні Дрогобич - Дубляни Самборські, який утворився в результаті підняття рівня води біля залізничної колії уздовж річки Бистриця і прориву дамби малої гідроелектростанції, що привело до закриття ділянки для руху потягів.

У Львівській області через сильні зливи було підтоплено 1 тис. 204 житлових будинки, крім того, також були підтоплені газорозподільні станції і обірвані лінії електропередач, станом на ранок 19 травня залишалися без газопостачання 9 сіл, також 4 населених пункти – без електропостачання.

Рух на декількох ділянках автомобільних доріг у Львівській і Чернівецькій областях також закритий через сильні зливи і підвищення рівня води в річках Прут і Стряж.

Львівська залізниця для захисту земляного полотна від руйнівної дії природних чинників планує в поточному році направити 75 млн. грн на проведення капітальних робіт щодо зміцнення полотна вздовж шляхів і мостів.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України по території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.