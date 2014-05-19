ЄІБ виділяє 55 млн євро на будівництво Бескидського тунелю

Європейський інвестиційний банк оголосив про виділення Україні позики у розмірі 55 млн євро для будівництва Бескидського залізничного тунелю в Карпатах, який з'єднає Україну і Євросоюз.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у повідомленні, розповсюдженому банком, штаб-квартира якого знаходиться в Люксембурзі.

Довжина двоколійного тунелю становитиме 1,8 кілометра.

"Європейський інвестиційний банк подає чіткий сигнал, надаючи позику Україні для фінансування модернізації ключового транспортного коридору. Ця допомога дуже важлива для подальшого зміцнення інтегральних зв'язків між Україною і Європейським Союзом", - цитує прес-служба віце-президента банку Ласло Бараняча.

За його словами, це перша позика з боку ЄІБ для українського залізничного транспорту.

Новий тунель розміщено в Карпатах, він замінить старий одноколійний тунель двоколійним, який дозволить рух потягів одночасно в обох напрямках. Бескидський тунель є одним з пріоритетних транспортних проектів у рамках "Східного партнерства".

Банк планує виділити Україні кредитів на суму в три мільярди євро в період 2014-2016 років у рамках загального пакету допомоги ЄС Києву у розмірі 11 мільярдів євро, про що було оголошено в березні.

Як повідомляв УНІАН, новий тунель будуватиметься на стику Львівської і Закарпатської областей в 30 м від діючого тунелю, побудованого ще за часів Австро-Угорщини у ХІХ столітті, який перебуває в аварійному стані.

Наприкінці грудня 2013 року Кабінет міністрів України схвалив залучення позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у розмірі 55 млн євро на будівництво Бескидського тунелю.

Міністерство інфраструктури України має намір у 2014 році прокласти близько 0,7 км колії Бескидського тунелю.

Читайте такожБудівництво Бескидського тунелю планують завершити в першому кварталі 2017 року