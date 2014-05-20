Україна попередила світ про небезпеку судноплавства в портах Криму

Україна повідомила держави - члени Міжнародної морської організації (IMO) про неможливість забезпечення належного рівня безпеки судноплавства та дотримання міжнародних зобов'язань у морських торговельних портах анексованого Криму, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

"Україна повідомила ІМО про неможливість забезпечення належного рівня безпеки судноплавства та дотримання міжнародних зобов'язань, що випливають з необхідності збереження людського життя на морі, пошуку, порятунку в портах Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на початку травня на прохання Мінінфраструктури та за дорученням Міністерства закордонних справ, посольство України у Великобританії надало відповідну інформацію секретаріатові IMO, її державам-членам і представникам іноземних компаній, акредитованих при IMO.

Як відзначають у прес-службі, таке рішення зумовлене неможливістю здійснення Україною взятих на себе міжнародних зобов'язань у сфері забезпечення безпеки судноплавства, збереження людського життя на морі, пошуку і порятунку в акваторії кримських портів, які вийшли з-під фактичного контролю і управління Мінінфраструктури через окупацію території півострова.

"У зв'язку з цією ситуацією також спостерігається високий рівень майнових ризиків на підходах і акваторіях морських портів в Криму і Севастополі, про що теж проінформовані морські держави", - підкреслили в прес-службі.

Мінінфраструктури нагадало, що порти Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта були захоплені силовим методом незаконними угрупованнями ще 27 березня 2014 року. З тих пір доступ до державного майна заблокований, захоплені служби лоцманів і капітанів портів, які забезпечують безпеку мореплавання в акваторіях кримських портів.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його.

Окупаційна влада анексованого Криму в кінці березня «націоналізувала» українське держпідприємство «Керченська поромна переправа» і морські порти в Керчі, Феодосії, Євпаторії та Ялті, створивши на їх базі державне підприємство "Кримські морські порти".

Довідка УНІАН. Міжнародна морська організація (англ. International Maritime Organization, IMO) - міжнародна міжурядова організація була створена 6 березня 1948 року в Женеві, є спеціалізованою установою ООН, служить апаратом для співпраці та обміну інформацією з технічних питань, пов'язаних із міжнародним торговельним судноплавством.