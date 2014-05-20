Донецька залізниця повідомляє, що працює у штатному режимі

"Донецька залізниця працює у штатному режимі. Пасажирські і приміські потяги курсують згідно з чинним розкладу, з урахуванням змін від 2 травня 2014 року. Також здійснюються вантажні перевезення згідно з одержаними заявками від промислових підприємств Донбасу", - зазначається у повідомленні.

Як нагадали у прес-службі, починаючи з 2 травня 2014 року закрито рух на ділянці Лозова – Слов'янськ - Дружківка і Форпостна - Червоний Лиман у напрямках Букіно – Ізюм - Харків і Тропа – Куп’янськ. У результаті 14 пар пасажирських потягів змінили маршрут проходження, скасовано дві пари пасажирських потягів формування Південної залізниці, 29 пар приміських потягів скасовані і дев'ять пар змінили маршрут проходження.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня озброєні особи почали захоплювати адміністративні будівлі у низці міст Донецької області, а також у Луганську.

15 квітня на півночі Донецької області розпочалася антитерористична операція.

У зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху потягів на двох ділянках Донецької залізниці, 17 пар пасажирських потягів, як і раніше, продовжують курсувати за зміненим маршрутом через ділянку Лозова - Павлоград - Красноармійськ.

Також 19 травня сторонні особи захопили управління ДЗ, що призвело до припинення руху вантажних потягів на Донецькій залізниці. Вантажні потяги були зупинені на шляху проходження, а пасажирські потяги, зокрема приміські, продовжували курсувати за заданими маршрутами без змін.

На шляху проходження у напрямку Донецької залізниці було зупинено 2623 навантажених вагонів і 462 порожніх. З ДЗ до вантажоодержувачів України на інші залізниці через припинення руху залізничники не змогли відправити 3015 навантажених вагонів і 1355 порожніх.

Пізніше, близько 15:00 того самого дня вантажний рух на ДЗ було відновлено.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.

