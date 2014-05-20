«Укрзалізниця» недоотримала 73 млн гривень за приміські перевезення пільговиків

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-квітні 2014 року недоотримала 73,1 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"У січні-квітні 2014 року в приміському сполученні залізниці України перевезли пасажирів пільгових категорій на 100,9 млн грн, а отримали від облдержадміністрацій компенсацій на суму 27,8 млн грн або лише 27,5%", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в даний час рівень розрахунків із залізницями за перевезення пільговиків вкрай низький. Найбільша заборгованість накопичилася у Києва і Київської області, Харківської, Львівської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.

Зокрема, Південно-Західна залізниця очікує найбільшу суму відшкодування витрат - 23,8 млн грн за перевезення пільговиків, яких перевезла на суму близько 29,2 млн грн. Це пояснюється заборгованістю Київської міської та обласних державних адміністрацій, зокрема, за 4 місяці цього року КМДА повинна відшкодувати залізниці 10 млн грн (без урахування перевезень міською електричкою), а перерахувала 0,8 млн грн. При цьому Київській області були надані послуги з перевезення цієї категорії пасажирів на 8,5 млн грн, а сума компенсацій Південно-Західної магістралі склала лише 1,37 млн грн.

Південна залізниця за вказаний період перевезла пільговиків на суму 18,5 млн грн, а сума компенсації від місцевих бюджетів склала 5,2 млн грн. Зокрема, Південна залізниця в січні-квітні надала свої послуги за пільговими тарифами жителям Харківської області на 13,9 млн грн, при цьому Південній магістралі було компенсовано 2,8 млн грн.

Львівська залізниця перевезла пасажирів пільгових категорій на суму 21,6 млн грн і отримала компенсацію від місцевих бюджетів у розмірі 27,1% від необхідної суми. Придніпровська магістраль надала послуги на 15,9 млн грн, а сума компенсацій склала 25,2% від суми наданих послуг.

Донецька залізниця перевезла пільговиків на 8,7 млн грн, сума відшкодування витрат склала 31,2% від необхідної суми.

Одеська магістраль надала послуги на суму понад 7 млн грн, розмір компенсацій склав 65,9% від суми наданих послуг.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниці» в січні-березні 2014 року надійшло 58 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у січні-березні 2014 року перевищили 2 млрд грн.

Заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні. Однак з року в рік "Укрзалізниця" відзначає негативну тенденцію несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільговиків, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Зношеність приміського рухомого складу залізниць України складає: електропоїздів - 80,3%, дизель-поїздів - 93,1%.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. При цьому «Укрзалізниця» продовжує за свій рахунок реалізовувати програму розвитку швидкісного руху, модернізувати інфраструктуру, виплачувати кредити, ремонтувати вокзали, перевозити пасажирів за зниженими тарифами.