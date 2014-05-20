На Одеській залізниці зросли продажі квитків через інтернет

Купівля залізничних квитків через систему бронювання та продажу квитків в інтернеті в січні-квітні 2014 року на Одеській залізниці (Одеська залізниця) зросла у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року в 2,6 разу - до 100 тис. проїзних документів, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, пасажирський вокзал Одеса-Головна став лідером продажів квитків через інтернет - 47 тис., що склало майже 50% від загальної кількості реалізованих проїзних документів онлайн.

"Інтернет-замовлення можна зробити лише повних та дитячих проїзних документів у поїздах, до відправлення яких залишилося більше чотирьох годин", - підкреслюється в повідомленні.

Зокрема, оформити квиток можна через різні інтернет-ресурси, а також через офіційний сайт "Укрзалізниці", де користувач може отримати довідкову інформацію про наявність поїздів у необхідному напрямку, вільних місць та вартість проїзду, часу відправлення поїзда, його маршруту і календаря курсування.

Після оплати документа пасажир отримує бланк замовлення з унікальним цифровим кодом (14 або 16 символів), який необхідно обміняти на проїзний документ у спеціалізованих квиткових касах, розташованих на позакласному пасажирському вокзалі Одеса-Головна і вокзалах першого класу Херсон, Миколаїв, Шевченка. Крім того, на вокзалі Одеса-Головна п'ять квиткових кас та по дві квиткові каси на вокзалах у Херсоні та Миколаєві обладнані сканерами штрих-коду, які значно скорочують час обслуговування пасажирів при оформленні проїзних документів за допомогою інтернету.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з 1 січня по 15 травня поточного року реалізувала через інтернет 1,4 млн квитків, що становить 9,3% від загального обсягу продажів. Зокрема, пасажири придбали майже 762 тис. електронних квитків, які дають право на проїзд без звернення в залізничні каси і які можна оформити виключно через офіційний сайт відомства - booking.uz.gov.ua.

Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через інтернет в 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% від загальної їх кількості.

Довідка УНІАН. Електронний квиток можна придбати виключно через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниці". Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, і підлягають обміну в залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд. Крім того, електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, який приходить на електронну пошту клієнта.

На сьогодні електронний квиток діє на 83 поїзди внутрішнього сполучення, зокрема на швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+".

На інші поїзди, крім приміських, пасажири можуть через онлайн-систему оформити бланк замовлення, який необхідно обміняти на квиток у будь-якій залізничній касі. Оформлення електронних квитків припиняється за годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту.

Усі електронні квитки мають статус розрахункового документа - фіскального чека, що дозволяє використовувати їх в якості звітності про відрядження.