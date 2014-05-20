В Україні набула чинності Будапештська конвенція про водні шляхи

Закон України «Про ратифікацію Будапештської конвенції про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами», розроблений Кабінетом міністрів України та ухвалений Верховною Радою 17 квітня 2014 року, набув чинності 17 травня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, конвенція є збірником уніфікованих правил з укладання договорів перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами, які будуть сприяти українським перевізникам у здійсненні міжнародних вантажних перевезень та розширення їх участі у судноплавстві на європейських річках.

До сфери юрисдикції Будапештської конвенції потрапляють не тільки договірні відносини у внутрішніх водних перевезеннях, але й вантажні перевезення у змішаному плаванні типу "річка-море", коли частина маршруту здійснюється по річках, каналах, озерах і морським шляхом.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня 2014 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію Будапештської конвенції про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами». 7 травня 2014 року виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав його.

Довідка УНІАН. Будапештська конвенція про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами була укладена 22 червня 2001 року року в м. Будапешт (Угорська Республіка). Конвенція була підписана від імені України 20 червня 2002 року з умовою її подальшої ратифікації.