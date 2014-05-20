Комісія "Укрзалізниці" поїде в РФ на місце аварії поїзда Москва-Кишинів

Комісія Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") 20 травня виїде на місце зіткнення пасажирського потягу, що прямував за маршрутом Москва-Кишинів, з вантажним поїздом, яке сталося сьогодні опівдні в Підмосков'ї, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

До складу комісії увійдуть керівники і фахівці головного управління безпеки руху, вагонного і колійного господарств відомства.

В "Укрзалізниці" також підтвердили, що вагони вантажного потягу справді належали Українському державному центру транспортного сервісу (УДЦТС) "Лиски" (Київ).

Читайте такожДонецька залізниця відновила рух вантажних поїздів

За попередньою інформацією "Укрзалізниці", вантажний контейнерний потяг №1484 був сформований на станції Вадул-Сірет і курсував на станцію Москва-вантажна. Потяг був сформований з 44 фітингових платформ з контейнерами, які перебувають на балансі підрозділу "Укрзалізниці", - УДЦТС "Лиски".

В результаті сходу з рейок 15 вагонів з голови потягу відбулося зіткнення з вагонами пасажирського потягу №341 за маршрутом Москва - Кишинів, який після зіткнення залишився на рейках.

"На територію Росії вантажний потяг був переданий у пункті прийому-передачі на стику "Хутір-Михайлівський" 19 травня о 10:13 після техогляду російськими залізничниками. Точну причину аварії встановить спеціальна комісія, яка працюватиме безпосередньо на місці події. "Укрзалізниця" виражає співчуття рідним загиблих і постраждалих в аварії", - наголосили в прес-службі відомства.

Як повідомляв УНІАН, о 12:32 на перегоні Нара – Бекасове-1 Московської залізниці стався схід 16 вагонів вантажного потягу з подальшим зіткненням з пасажирським поїздом № 341 Москва-Кишинів.

У пасажирському потягу пошкоджені 7 і 8 вагони. В результаті зіткнення потягів загинуло 5 людей, близько 50 постраждали, 15 з них перебувають у тяжкому стані й евакуйовані вертольотами до лікарень.

Наразі в компанії «Російські залізниці» з'ясовують громадянство загиблих і постраждалих.

Слідчий комітет Росії з'ясовує всі обставини залізничної аварії, що сталася, зокрема, вже встановлено, що ця подія сталася через від'єднання контейнера вантажного потягу, який зачепив пасажирський состав і пошкодив три вагони.

В цілому, слідство розглядає три версії події: неналежний стан рухомого складу вантажного потягу, неналежний стан залізничних колій, порушення в діях членів локомотивної бригади вантажного потягу.

За цим фактом слідчими органами Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 263 Кримінального кодексу РФ (порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту, що призвело з необережності смерть двох або більше осіб).