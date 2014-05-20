На Придніпровській залізниці зменшився невиробничий травматизм

На станціях і перегонах Придніпровської залізниці (ПЗ) у січні-квітні 2014 року невиробничий травматизм скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 29,4% - до 24 випадків з 34, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Кількість травм зі смертельним результатом також скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 45% - до 11.

"Серед загиблих цього року є дитина віком до 16 років. Минулого року було зафіксовано два подібних випадки", - підкреслюється в повідомленні.

Як відзначають у прес-службі, найбільш часті причини травмування - ходіння залізничними коліями, а також проходження через колії у невстановлених місцях або перед поїздом, що наближається.

За даними служби охорони праці, за вказаний період Придніпровська магістраль зафіксувала 6 випадків травмування жінок, один з яких зі смертельним результатом, в той час як постраждало втричі більше чоловіків - 18, з яких 10 осіб загинули.

З метою попередження таких випадків Придніпровська магістраль проводить ряд організаційно-технічних заходів, зокрема, регулярно сповіщає пасажирів на вокзалах і станціях по гучному зв'язку про правила безпеки на залізничних об'єктах, про прибуття-відправлення рухомого складу і маневрові роботи, проводить ремонт залізничних переїздів, приладів зовнішнього освітлення станцій та посадочних платформ.

Для попередження випадків травмування сторонніх осіб, у першу чергу неповнолітніх, Придніпровська залізниця в даний час проводить місячник профілактично-роз'яснювальної роботи серед школярів навчальних закладів, розташованих поблизу залізничних колій, який триватиме до 30 травня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, на Придніпровській залізниці у 1-му кварталі 2014 року невиробничий травматизм скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,2% - до 21 випадку з 26.

У 2013 році на станціях і перегонах Придніпровської залізниці невиробничий травматизм скоротився порівняно з 2012 роком на 1,6% - до 126 випадків.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

