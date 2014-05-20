Із 1 червня з'явиться новий поїзд Hyundai Київ - Трускавець

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з введенням нового графіка руху поїздів на 2014-2015 роки, який набуде чинності з 1 червня 2014 року, запустить швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem за новим маршрутом Київ – Трускавець , повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, поїзд відправлятиметься зі станції Дарниця о 6:25, прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 6:48, зупинятиметься на станції Львів о 11:59 і Дрогобич о 13:34, а прибуватиме до Трускавця о 14:00. У зворотному напрямі поїзд відправлятиметься з Трускавця о 15:40, зупинятиметься в Дрогобичі о 15:56 і у Львові о 17:29, а прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 22:55, на станцію Дарниця – о 23:19.

Відстань між станціями Київ-Пасажирський і Трускавець (705 км) поїзд долатиме за 7 годин 12 хвилин.

"Розклад поїзду спеціально адаптований до потреб відпочиваючих, які прибувають до Трускавця в той час, коли в більшості готелів відбувається заселення. Час від'їзду поїзду з Трускавця також адаптований до часу закінчення доби перебування в більшості готелів... Також розклад поїзду є оптимальним для киян, які планують провести уїк-енд у Львові: розклад поїзду дозволяє провести два дні у Львові, провівши лише одну ніч у готелі", - зазначили у прес-службі.

Квитки на даний швидкісний поїзд вже доступні на порталі бронювання квитків http://booking.uz.gov.ua і у всіх залізничних касах.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» 29 квітня після модернізації випустила в рейс за маршрутом Київ – Харків швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" – перший з 10 наявних поїздів, 6 травня – повернула ще один поїзд на маршрут Дарниця – Київ – Львів, 15 травня – поїзд Київ – Дніпропетровськ.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створене відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.